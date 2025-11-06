ГНС: Налоговые льготы для производства легковых автомобилей в Азербайджане расширяются

В Азербайджане расширяются налоговые льготы для стимулирования производства легковых автомобилей.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы (ГНС) Ниджат Иманов при обсуждении проекта поправок в Налоговый кодексе в Комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

По его словам, в стране наблюдается положительная динамика в производстве автомобилей: "Это делает необходимым расширение налоговых льгот для привлечения дополнительных инвестиций в страну. Освобождение от НДС импорта и продажи электромобилей будет применяться в отношении автобусов, тогда как налоговые льготы в отношении импорта легковых электромобилей отменяются. Взамен производство отечественных автомобилей, в том числе электрических и гибридных, освобождается от НДС".

Иманов добавил, что стимулирование безналичного оборота в секторе общественного питания направлено на повышение прозрачности в этом сегменте: "В этой связи налоговая ставка на операции с безналичным оборотом снижается с 8% до 6%. Это будет стимулировать предпринимателей проводить операции с клиентами в безналичной форме. Плательщики НДС, работающие в сфере общественного питания, при проведении операций через POS-терминал, будут выплачивать в государственный бюджет не 18% от оборота, а 9%".