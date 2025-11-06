Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы

    ГНС: Налоговые льготы для производства легковых автомобилей в Азербайджане расширяются

    Бизнес
    • 06 ноября, 2025
    • 13:18
    ГНС: Налоговые льготы для производства легковых автомобилей в Азербайджане расширяются

    В Азербайджане расширяются налоговые льготы для стимулирования производства легковых автомобилей.

    Как сообщает Report, об этом сказал начальник Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы (ГНС) Ниджат Иманов при обсуждении проекта поправок в Налоговый кодексе в Комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

    По его словам, в стране наблюдается положительная динамика в производстве автомобилей: "Это делает необходимым расширение налоговых льгот для привлечения дополнительных инвестиций в страну. Освобождение от НДС импорта и продажи электромобилей будет применяться в отношении автобусов, тогда как налоговые льготы в отношении импорта легковых электромобилей отменяются. Взамен производство отечественных автомобилей, в том числе электрических и гибридных, освобождается от НДС".

    Иманов добавил, что стимулирование безналичного оборота в секторе общественного питания направлено на повышение прозрачности в этом сегменте: "В этой связи налоговая ставка на операции с безналичным оборотом снижается с 8% до 6%. Это будет стимулировать предпринимателей проводить операции с клиентами в безналичной форме. Плательщики НДС, работающие в сфере общественного питания, при проведении операций через POS-терминал, будут выплачивать в государственный бюджет не 18% от оборота, а 9%".

    Налоговый кодекс Бюджетный пакет Ниджат Иманов автомобили налоговые льготы
    Nicat İmanov: "Minik avtomobili istehsalı üçün vergi təşviqləri genişləndirilir"

    Последние новости

    13:27

    В ММ призвали выделить дополнительные финансы на спасение Каспия от экологической катастрофы

    Милли Меджлис
    13:27

    BTC Co в этом году увеличила капитальные расходы на БТД на 79%

    Энергетика
    13:22

    Пашинян: Изучаем возможность обратного потока грузов через Азербайджан в РФ, Казахстан

    В регионе
    13:18

    ГНС: Налоговые льготы для производства легковых автомобилей в Азербайджане расширяются

    Бизнес
    13:15

    BP в январе-сентябре добыла на Шахдениз 21 млрд кубометров газа

    Энергетика
    13:15

    В Германии обсуждают возможность замены Вадефуля на посту главы МИД

    Другие страны
    13:11

    Посол Пакистана в ЕС: Мы празднуем День Победы вместе с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    13:09
    Фото

    СМИ Азербайджана посетили исторический комплекс "Ulli Hovli" в Хорезме

    Медиа
    13:08
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей