İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    Nicat İmanov: "Minik avtomobili istehsalı üçün vergi təşviqləri genişləndirilir"

    Biznes
    • 06 noyabr, 2025
    • 12:44
    Nicat İmanov: Minik avtomobili istehsalı üçün vergi təşviqləri genişləndirilir

    Azərbaycanda minik avtomobillərinin istehsalının stimullaşdırılması üçün vergi təşviqləri genişləndirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin Vergi siyasəti baş idarəsinin rəisi Nicat İmanov Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq Komitəsində "Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ölkədə avtomobil istehsalında müsbət dinamika var: "Bu da ölkəyə əlavə investisiyanın qoyulması üçün vergi təşviqlərinin genişləndirilməsini zəruri edir. Bu baxımdan boya və qaynaq şərti ilə vergi güzəştləri verilməsi ölkədə əlavə dəyərin artırılmasına istiqamətlənib. Elektrikli avtomobillərin idxalı və satışının ƏDV-dən azad edilməsi avtobuslara nəzərən tətbiq ediləcək, minik avtomobillərinə münasibətdə isə vergi güzəştləri aradan qaldırılır. Əvəzində yerli avtomobillərin, o cümlədən elektrikli və hibrid avtomobillərinin istehsalı ƏDV-dən azad edilir".

    Bundan başqa, vergi rəsmisi deyib ki, ictimai iaşə sektorunda nağdsız dövriyyənin stimullaşdırılması şəffaflığa xüsusi dəstək verir: "Bu baxımdan nağdsız dövriyyə ilə aparılan əməliyyatlara vergi dərəcəsi 8 %-dən 6 %-ə endirilir. Bu da sahibkarları təşviq edəcəkdir ki, onlar müştərilərlə əməliyyatları nağdsız formada aparsın. İctimai iaşə sahəsində fəaliyyət göstərən ƏDV ödəyiciləri POS-terminalla əməliyyatlar apardıqda əldə edilən dövriyyənin 18 %-ni deyil, 9 %-ni dövlət büdcəsinə ödəyəcək".

    Minik avtomobili Nicat İmanov Büdcə zərfi
    ГНС: Налоговые льготы для производства легковых автомобилей в Азербайджане расширяются

    Son xəbərlər

    13:28

    Azərbaycan və İtaliya bank sektorunda risk əsaslı nəzarət strategiyası hazırlanmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    13:26

    Türkiyə Bakıda Zəfər paradında şəxsi heyət və 6 ədəd F-16 ilə təmsil olunacaq

    Xarici siyasət
    13:26

    Orxan Nəzərli: "Əmək bazarına yeni daxil olan gənclərə vergi güzəştləri ola bilər"

    Biznes
    13:22

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri özünə daha bir müşavir təyin edib

    İnfrastruktur
    13:17

    Bu il Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin əsaslı xərcləri 61 %-dən çox artıb

    Energetika
    13:13

    Azərbaycan klubunun ABŞ-dən olan basketbolçusu: "Avropa Kubokundakı qələbə çox vacib idi"

    Komanda
    13:13

    7 Avropa ölkəsi Aİ-yə Rusiya mallarına gömrük rüsumu tətbiq etməyi təklif edib

    Digər ölkələr
    13:06

    Tahir Mirkişili: "Maaşı artıran və yaxud yeni iş yeri yaradan sahibkarlara güzəştlər tətbiq edilsin"

    Biznes
    13:06

    Bu il BTC əsaslı xərclərini 79 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti