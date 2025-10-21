Глава ТПП: Европейской экономике нужны новые торговые партнеры, и Азербайджан - логичный выбор

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    • 21 октября, 2025
    Европейская экономика переживает трудности, поэтому необходимо искать новых партнеров и расширять торговые связи по всему миру.

    Как сообщает Report, об этом заявила новоназначенный председатель Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Катрина Зарина в ходе бизнес-форума "Центральная Балтика- Азербайджан".

    По словам К.Зарины, в современных условиях поиск партнеров должен быть ориентирован на страны, близкие по деловой культуре и пониманию принципов ведения бизнеса.

    "Нам нужно искать новых партнеров в странах, которые близки нам по традициям, по подходу к бизнесу, по пониманию того, как работает система. С этой точки зрения сотрудничество с Азербайджаном выглядит абсолютно логично. Кроме того, стоит учитывать геополитические изменения, которые влияют на торговые маршруты между северными странами, Европой и Азией, и ту роль, которую в этом процессе играет Азербайджан", - отметила председатель.

    К. Зарина подчеркнула, что Латвия рассматривает развитие транспортной инфраструктуры и логистики как одно из приоритетных направлений, особенно в контексте расширения международного сотрудничества.

    "Да, у проекта были свои взлеты и падения, но мы поняли: иногда нужно просто глубоко вздохнуть, набраться терпения и возобновить диалог с партнерами. Это приносит результат - не стоит превращать все в драму, иначе бизнес просто не пойдет. Мы научились работать тесно с командами из разных стран, понимать разные деловые культуры и использовать как различия, так и то, что нас объединяет, чтобы строить успешное сотрудничество", - подчеркнула глава ЛТПП.

