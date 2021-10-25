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Глава Tesla за сутки разбогател почти на 4 млрд долларов

Глава Tesla за сутки разбогател почти на 4 млрд долларов Глава Tesla Илон Маск по-прежнему остается на первом месте в списке богатейших людей. Так, его состояние превысило отметку в 250 миллиардов долларов США на фоне активного роста стоимости акций компании.
Бизнес
25 октября 2021 г. 18:46
Глава Tesla за сутки разбогател почти на 4 млрд долларов
Илон Маск

Глава Tesla Илон Маск по-прежнему остается на первом месте в списке богатейших людей. Так, его состояние превысило отметку в 250 миллиардов долларов США на фоне активного роста стоимости акций компании.

Состояние Маска за последние сутки увеличившись на 3,9 млрд долларов, составило 252 млрд, передает Report со ссылкой на Bloomberg.

Второе место занимает основатель Amazon Джефф Безос, чье богатство насчитывает 193 млрд долларов.

Цена бумаг Tesla по итогам торгов в пятницу выросла на 1,75%, до рекордных 909,68 доллара. В понедельник акции компании продолжили дорожать. Стоимость одной акции увеличившись на 5,64%, достигла почти 961 доллара. Таким образом, капитализация Tesla превысила 900 млрд долларов.

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