    Глава SMEDA: Форум халяльного бизнеса стал двигателем экономического роста

    Бизнес
    • 07 октября, 2025
    • 13:49
    Глава SMEDA: Форум халяльного бизнеса стал двигателем экономического роста

    Проведение II Азербайджанского форума халяльного бизнеса подчеркивает роль этого сектора как движущей силы экономического роста, торговли и предпринимательства.

    Как сообщает Report, об этом генеральный директор Агентства по развитию малых и средних предприятий Пакистана (SMEDA) Сократ Аман Рана заявил на панельной дискуссии в рамках форума в Баку.

    По его словам, форум способствует обмену знаниями, развитию стандартов и международному сотрудничеству. Он отметил, что несмотря на наличие более 100 млн МСП и 2,1 млрд человек в странах ОИС, внутренняя торговля по-прежнему сосредоточена в углеводородном секторе.

    "В Пакистане около 7 млн малых и средних предприятий обеспечивают свыше 40% ВВП, 80% несельскохозяйственной занятости и 30% экспорта. Создание сети МСП ОИС поможет компаниям выходить на международные рынки, внедрять инновации и соответствовать глобальным стандартам", - заявил Рана.

