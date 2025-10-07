SMEDA: Halal Biznes Forumu iqtisadi artım, ticarət və sahibkarlığın hərəkətverici qüvvəsidir
- 07 oktyabr, 2025
- 12:59
Azərbaycanda keçirilən Halal Biznes Forumu sektorun iqtisadi artım, ticarət və sahibkarlığın hərəkətverici qüvvəsi kimi potensialını vurğulayır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Pakistanın Kiçik və Orta Müəssisələrin İnkişafı Agentliyinin (SMEDA) baş direktoru Sokrat Aman Rana II Azərbaycan Halal Biznes (AZHAB) Forumu çərçivəsindəki "İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində KOB-ların dəstəyi ilə məşğul olan təşkilatların əməkdaşlığının təşviqi: İƏT KOB Şəbəkəsinin ilk iclası" mövzusunda panel müzakirəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, Forum bilik mübadiləsi, standartların inkişafı və beynəlxalq əməkdaşlıq üçün platforma təqdim edir: "100 milyondan çox KOB və 2,1 milyard əhaliyə baxmayaraq, OIC daxili ticarəti karbohidrogen sektorunda cəmləşib. Bu, KOB-ların dəyər zəncirində irəliləmək, diversifikasiya etmək və daha yüksək dəyər əlavə edilmiş məhsul və xidmətlərə can atmaq ehtiyacını vurğulayır".
Onun sözlərinə görə, kollektiv məqsəd İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) KOB-lar Şəbəkəsini dialoqun sərhədlərindən kənara çıxaraq bütün İƏT regionu boyunca KOB-lara ölçülə bilən və uzunmüddətli təsir katalızatoru olmasını təmin etmək olmalıdır: "Pakistan Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi və digər tərəfdaşlarla sıx əməkdaşlıq edib şəbəkə təşəbbüslərinə fəal töhfə verərək, KOB-ların imkanlarının genişləndirilməsi və davamlı böyümənin stimullaşdırılmasında onun uğurunu təmin edənlər arasında ilk sıralarda olacaq".
Sokrat Aman Rana bildirib ki, Pakistanda təxminən 7 milyon KOB ÜDM-in 40 %-dən çoxunu təşkil edir: "Eyni zamanda KOB-kar qeyri-kənd təsərrüfatı məşğulluğunun 80 %-ni təmin edir və ixracın 30 %-ni təşkil edir. İƏT-in KOB-lar Şəbəkəsinin impulsundan istifadə bizim KOB-lara beynəlxalq standartlara cavab vermək, regional və qlobal bazarlara çıxış əldə etmək və innovasiyaları stimullaşdırmağa kömək edəcək. Bu şəbəkə vasitəsilə Pakistan beynəlxalq şəbəkə qarşılıqlı təsirinə, etibarlı biznes məlumatlarına çıxış, bilik və texnologiya mübadiləsi, habelə beynəlxalq standartlara riayət edilməsini nəzərdə tutur. Hesab edirik ki, İƏT-in KOB-lar Şəbəkəsini və onun iş planını strateji və texniki yardım göstərərək tam dəstəkləməliyik".