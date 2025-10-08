Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Бизнес
    • 08 октября, 2025
    Глава ITMF: Географическое положение Азербайджана большой плюс для текстильной отрасли

    Азербайджан, благодаря своему выгодному географическому положению, имеет все возможности для вывода текстильной отрасли на новый, более масштабный уровень.

    Об этом Report заявил генеральный директор Международной федерации производителей текстиля (ITMF) Кристиан Шиндлер.

    По его словам, география играет важную роль в продвижении текстиля на мировой рынок, однако главным показателем успеха является не объем производства, а качество и ценность продукции.

    "Стоит отметить, что Азербайджан не является крупным производителем текстиля с точки зрения объема. Но объем - не тот критерий, который имеет значение. Важно то, что вы производите качественный продукт, создаете добавленную стоимость и работаете прибыльно. Нет смысла выпускать большие объемы в убыток. Лучше быть нишевым производителем для определенного рынка, чем массовым, но неконкурентоспособным", - подчеркнул Шиндлер.

    Глава ITMF отметил, что для выхода азербайджанской продукции на международные рынки требуется комплексный подход, включающий соответствие экологическим, трудовым и социальным стандартам.

    "Мы, как международная платформа, можем помочь азербайджанской текстильной отрасли ознакомиться с глобальными стандартами, перенять передовой опыт других стран, понять мировые тенденции и подготовиться к ним. Очень важно быть частью глобальной картины, а не действовать изолированно", - сказал он.

    Кристиан Шиндлер также указал на значимость участия азербайджанских компаний в международных выставках и налаживания долгосрочных партнерских отношений с зарубежными брендами.

    "Чтобы стать надежным партнером для розничных сетей или брендов, необходимо быть заметными на протяжении долгого времени. Это требует доверия, открытости и профессионализма, а такие отношения не строятся за один день", - добавил он.

