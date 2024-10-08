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Гендиректор SESRIC: Азербайджан может войти в ТОП-10 стран мировой халяльной индустрии

Гендиректор SESRIC: Азербайджан может войти в ТОП-10 стран мировой халяльной индустрии Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы войти в ТОП-10 стран мировой халяльной индустрии.
Бизнес
8 октября 2024 г. 14:53
Гендиректор SESRIC: Азербайджан может войти в ТОП-10 стран мировой халяльной индустрии

Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы войти в ТОП-10 стран мировой халяльной индустрии.

Как сообщает Report, об этом сказала генеральный директор Центра статистических, экономических и социальных исследований и обучения исламских стран (SESRIC) Зехра Зюмрют Сельчук на Азербайджанском форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum).

По ее словам, 94% мировой халяльной индустрии приходится на долю 10 стран: "Учитывая большой потенциал и возможности Азербайджана, он может войти в число этих стран. Для этого особое внимание следует уделять курсам, вебинарам, созданию соответствующей инфраструктуры знаний, передаче ноу-хау", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке SESRIC-in Baş direktoru: "Azərbaycan halal sənaye üzrə TOP-10 ölkələr sırasına daxil ola bilər"

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