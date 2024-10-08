Гендиректор SESRIC: Азербайджан может войти в ТОП-10 стран мировой халяльной индустрии

Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы войти в ТОП-10 стран мировой халяльной индустрии.

Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы войти в ТОП-10 стран мировой халяльной индустрии.

Как сообщает Report, об этом сказала генеральный директор Центра статистических, экономических и социальных исследований и обучения исламских стран (SESRIC) Зехра Зюмрют Сельчук на Азербайджанском форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum).

По ее словам, 94% мировой халяльной индустрии приходится на долю 10 стран: "Учитывая большой потенциал и возможности Азербайджана, он может войти в число этих стран. Для этого особое внимание следует уделять курсам, вебинарам, созданию соответствующей инфраструктуры знаний, передаче ноу-хау", - сказала она.