FutureThink: Главное препятствие для инноваций - мышление, а не капитал

    Бизнес
    • 22 сентября, 2025
    • 11:12
    Главным препятствием на пути к инновациям становятся не отсутствие капитала или нежелание действовать, а мышление и умение создавать экосистему, способную поддерживать изменения.

    Как сообщает Report, об этом заявила CEO FutureThink Лиза Боделл (Lisa Bodell) в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

    По ее словам, именно правильный подход к развитию и устойчивость организаций определяют их способность к трансформации в долгосрочной перспективе.

    Как подчеркнула Л. Боделл, у большинства компаний и стран достаточно ресурсов и возможностей, однако решающим фактором становится образ мышления.

    "На самом деле важнее всего правильное мышление - умение быть устойчивым. Второе - это создание экосистем, которые способны поддерживать развитие. Часто такие инициативы начинаются ярко, но заканчиваются тихо. Поэтому важно думать о долгосрочности и системности", - отметила она.

    Говоря о ключевых подходах к трансформации организаций, Л. Боделл выделила четыре направления, которые, по ее мнению, помогают обеспечить устойчивость и рост. Первое из них - постановка смелого и четкого видения будущего.

    "Есть выражение: "Будущее - это не то, кто вы есть, а то, кем вы становитесь". Смысл в том, чтобы постоянно превосходить самого себя. Ведь большинство людей в организациях будут сопротивляться переменам. И если у них нет ясного и вдохновляющего видения будущего, очень трудно мотивировать их двигаться вперед вместе с вами", - подчеркнула CEO FutureThink.

