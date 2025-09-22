İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    "FutureThink": İnnovasiyalar üçün əsas maneə kapital deyil, düşüncə tərzidir

    Biznes
    • 22 sentyabr, 2025
    • 11:57
    FutureThink: İnnovasiyalar üçün əsas maneə kapital deyil, düşüncə tərzidir

    İnnovasiyaların qarşısındakı əsas maneə kapital çatışmazlığı və ya hərəkət etməyi istəməmək deyil, düşüncə tərzi və dəyişiklikləri dəstəkləyə bilən ekosistem yaratmaq bacarığıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "FutureThink"in CEO-su Liza Bodell (Lisa Bodell) Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda (AIIF 2025) bildirib.

    Onun sözlərinə görə, məhz inkişafa düzgün yanaşma və təşkilatların dayanıqlılığı onların uzunmüddətli perspektivdə transformasiya qabiliyyətini müəyyən edir.

    L.Bodell vurğulayıb ki, əksər şirkətlərin və ölkələrin kifayət qədər resursları və imkanları var, lakin həlledici amil düşüncə tərzidir: "Əslində ən vacib olan düzgün düşüncə tərzidir - dayanıqlı olmaq bacarığıdır. İkincisi, inkişafı dəstəkləyə bilən ekosistemlər yaratmaqdır. Çox vaxt belə təşəbbüslər parlaq şəkildə başlayır, lakin sakitcə bitir. Buna görə də uzunmüddətli və sistemli düşünmək vacibdir".

    Təşkilatların transformasiyasına əsas yanaşmalardan danışarkən L. Bodell dayanıqlılığı və inkişafı təmin etməyə kömək edən dörd istiqaməti vurğulayıb:

    "Bunlardan birincisi cəsarətli və aydın gələcəyə dair baxışı qurulmasıdır. Belə bir ifadə var: "Gələcək sizin kim olduğunuz deyil, kimə çevrildiyinizdir". Məna daim özünüzü üstələməkdir. Axı təşkilatlardakı insanların əksəriyyəti dəyişikliklərə müqavimət göstərəcək. Əgər onların aydın və ilhamverici gələcəyə dair baxışı yoxdursa, onları sizinlə birlikdə irəli getməyə həvəsləndirmək çox çətindir".

    "FutureThink" Lisa Bodell AIIF 2025 Azərbaycan
    FutureThink: Главное препятствие для инноваций - мышление, а не капитал
    FutureThink: Biggest obstacle to innovation is thinking, not capital

    Son xəbərlər

    12:41

    Rəşad Nəbiyev: "Zəngəzur dəhlizi Orta Dəhlizin əsas arteriyasına çevrilir"

    İnfrastruktur
    12:41

    Azərbaycan və Ermənistan beynəlxalq müsabiqədə ilk dəfə ən yüksək balların mübadiləsini edib

    Şou-biznes
    12:35

    Şəmkirdə minik və yük avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    12:34

    Azərbaycanın beyin mərkəzinin direktor müavini Ermənistanda beynəlxalq tədbirdə iştirak edir

    Xarici siyasət
    12:31

    AYNA: İctimai nəqliyyatda təqaüdçülər və tələbələr üçün güzəştlər tətbiq olunacaq

    İnfrastruktur
    12:30

    Sabah hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:22

    Azərbaycanda ölçmə vasitələrini yoxlayanların növbəti attestasiyası olacaq

    Biznes
    12:18
    Foto

    Bakıda Baş prokurorluğun təşkilatçılığı ilə beynəlxalq konfrans keçirilib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    12:18

    Bakıda III Beynəlxalq Statistika Forumu keçiriləcək

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti