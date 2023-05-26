О нас

Фуад Наджафли: Нахчыван превращается в свободную экономическую зону

Фуад Наджафли: Нахчыван превращается в свободную экономическую зону Нахчыван превращается в свободную экономическую зону, открываются новые горизонты для предпринимателей и инвесторов.
Бизнес
26 мая 2023 г. 11:52
Фуад Наджафли: Нахчыван превращается в свободную экономическую зону

Нахчыван превращается в свободную экономическую зону, открываются новые горизонты для предпринимателей и инвесторов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли сказал 26 мая на конференции "Новые горизонты бизнеса в Нахчыване: потенциал предпринимательства и перспективы развития".

Он отметил, что реализация Зангезурского коридора расширит возможности Нахчывана как логистического центра.

Полномочный представитель сказал, что в этом контексте в Нахчыване будут реализованы новые энергопроекты, откроются новые рабочие места: "Механизм поддержки предпринимателей и предпринимательства будет оставаться в центре внимания как приоритетная сфера".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezidentin nümayəndəsi: "Naxçıvan artıq azad iqtisadi zonaya çevrilir"

Экслюзивные новости

Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
Дамьян Крневич: EC признает значимость Азербайджана для реализации своих стратегических амбиций
18 мая 2023 г. 14:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi