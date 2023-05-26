Фуад Наджафли: Нахчыван превращается в свободную экономическую зону

Нахчыван превращается в свободную экономическую зону, открываются новые горизонты для предпринимателей и инвесторов.

Нахчыван превращается в свободную экономическую зону, открываются новые горизонты для предпринимателей и инвесторов.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом полномочный представитель президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли сказал 26 мая на конференции "Новые горизонты бизнеса в Нахчыване: потенциал предпринимательства и перспективы развития".

Он отметил, что реализация Зангезурского коридора расширит возможности Нахчывана как логистического центра.

Полномочный представитель сказал, что в этом контексте в Нахчыване будут реализованы новые энергопроекты, откроются новые рабочие места: "Механизм поддержки предпринимателей и предпринимательства будет оставаться в центре внимания как приоритетная сфера".