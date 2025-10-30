Фрукты и овощи из Азербайджана будут поставляться в Казахстан по зеленому коридору - ЭКСКЛЮЗИВ
Бизнес
- 30 октября, 2025
- 14:58
Азербайджан и Казахстан договорились о поставках фруктов и овощей по "зеленому коридору".
Об этом Report сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Казахстана Айжан Бижанова.
По ее словам, страна хочет увеличить импорт сельскохозяйственной продукции из Азербайджана.
"У нас большая потребность в фруктах и овощах в межсезонье. Поэтому мы открываем "зеленый коридор" между нашими таможенными органами. По этому коридору фрукты и овощи будут беспрепятственно поставляться из Азербайджана в Казахстан. Мы стремимся обеспечить как потребности внутреннего рынка, так и планируем перерабатывать часть продукции и экспортировать ее в страны Европейского союза, Китай и Россию", - подчеркнула Бижанова.
