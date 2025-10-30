Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Бизнес
    • 30 октября, 2025
    • 14:58
    Фрукты и овощи из Азербайджана будут поставляться в Казахстан по зеленому коридору - ЭКСКЛЮЗИВ

    Азербайджан и Казахстан договорились о поставках фруктов и овощей по "зеленому коридору".

    Об этом Report сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Казахстана Айжан Бижанова.

    По ее словам, страна хочет увеличить импорт сельскохозяйственной продукции из Азербайджана.

    "У нас большая потребность в фруктах и овощах в межсезонье. Поэтому мы открываем "зеленый коридор" между нашими таможенными органами. По этому коридору фрукты и овощи будут беспрепятственно поставляться из Азербайджана в Казахстан. Мы стремимся обеспечить как потребности внутреннего рынка, так и планируем перерабатывать часть продукции и экспортировать ее в страны Европейского союза, Китай и Россию", - подчеркнула Бижанова.

    Azərbaycanın meyvə-tərəvəzi Qazaxıstana "yaşıl dəhliz"lə daşınacaq - EKSKLÜZİV
    Azerbaijani fruits, vegetables to be transported to Kazakhstan via green corridor – EXCLUSIVE

