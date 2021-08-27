Forbes выйдет на открытый рынок через слияние c другой компанией

Forbes Global Media Holdings Inc. выйдет на открытый рынок через слияние c Magnum Opus Acquisition Ltd., специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC).

Forbes Global Media Holdings Inc. выйдет на открытый рынок через слияние c Magnum Opus Acquisition Ltd., специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC).

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", сделка позволит Forbes продолжать пользоваться преимуществами успешной цифровой трансформации компании, находить дополнительные возможности для роста и полностью раскрыть потенциал своего бренда.

Стоимость объединенной компании составит 630 млн долларов США, сообщили в медиа-компании. Сделка уже получила одобрение советов директоров Forbes и Magnum Opus, и, как ожидается, будет закрыта в четвертом квартале 2021 года или в первом квартале 2022 года.

Объединенная компания получит в рамках сделки порядка 600 млн долларов США, из которых 200 млн долларов США внесет Magnum Opus. Еще 400 млн долларов США будут привлечены за счет частного размещения акций объединенной компании среди институциональных инвесторов.

Новая компания сохранит имя Forbes, и после закрытия сделки ее акции будут обращаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером FRBS.

"Нынешняя команда топ-менеджеров Forbes, состоящая из ветеранов отрасли, каждый из которых внес важный вклад в цифровую трансформацию медиа-компании, а также рост доходов ее бизнеса, продолжит управлять объединенной компанией под руководством главного исполнительного директора Майка Федерле", – говорится в сообщении.

Отмечается, что аудитория Forbes составляет более 150 млн человек. В общей сложности в 76 странах мира издается 45 местных версий делового журнала Forbes.

Журнал, известный рейтингами крупнейших состояний, ведет свою историю с 1917 года, и в настоящее время его главным редактором является внук основателя Стив Форбс. Он также является президентом и главным исполнительным директором Forbes Global Media с 1990 года.