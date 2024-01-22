​​​​​​​Фонд развития предпринимательства стал членом Глобального договора ООН

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана стал членом Глобального договора Организации Объединенных Наций (ООН).

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана стал членом Глобального договора Организации Объединенных Наций (ООН).

Об этом Report сообщили в Фонде.

В связи с этим в Фонде состоялась встреча с представителем Глобального договора.

Председатель правления Фонда Осман Халиев заявил на встрече, что объявление 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" и проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) вновь привлекают внимание к рассмотрению экологических, социальных и управленческих аспектов в построении стратегий и мероприятий для создания стратегий и деятельности в области охраны окружающей среды.