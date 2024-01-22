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​​​​​​​Фонд развития предпринимательства стал членом Глобального договора ООН

​​​​​​​Фонд развития предпринимательства стал членом Глобального договора ООН Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана стал членом Глобального договора Организации Объединенных Наций (ООН).
Бизнес
22 января 2024 г. 19:35
​​​​​​​Фонд развития предпринимательства стал членом Глобального договора ООН

Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана стал членом Глобального договора Организации Объединенных Наций (ООН).

Об этом Report сообщили в Фонде.

В связи с этим в Фонде состоялась встреча с представителем Глобального договора.

Председатель правления Фонда Осман Халиев заявил на встрече, что объявление 2024 года "Годом солидарности во имя зеленого мира" и проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) вновь привлекают внимание к рассмотрению экологических, социальных и управленческих аспектов в построении стратегий и мероприятий для создания стратегий и деятельности в области охраны окружающей среды.

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