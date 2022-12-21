Фонд развития предпринимательства рассматривает сотрудничество с кувейтскими структурами

Фонд развития предпринимательства (ФРП) при министерстве экономики Азербайджана может наладить сотрудничество с различными структурами Кувейта.

Фонд развития предпринимательства (ФРП) при министерстве экономики Азербайджана может наладить сотрудничество с различными структурами Кувейта.

Как сообщает Report со ссылкой на ФРП, этот вопрос был обсужден на встрече главы фонда Османа Халыева с послом Кувейта в Азербайджане Абдуллой Мухаммедом Алмауидом.

На встрече была обсуждена деятельность ФРП и реализуемые в Азербайджане механизмы поддержки предпринимателей.

В свою очередь, посол отметил развитие азербайджано-кувейтских связей, отметив, что соответствующим структурам Кувейта будет рекомендовано сотрудничество с фондом.