Фариз Джафаров: Цифровые технологии нужно превращать в экономическую отдачу

Государство финансирует внедрение цифровых решений на промышленных предприятиях Азербайджана, чтобы технологии приносили экономическую отдачу.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

По словам Джафарова, технологии развиваются очень быстро, поэтому важно успевать применять их в экономике. При поддержке госбюджета промышленным предприятиям предлагают программы цифровой трансформации. Специалисты посещают заводы и фабрики, привлекают международных экспертов и консультантов, разрабатывают цифровые дорожные карты. Государство также финансирует внедрение этих программ.

"Когда предприятия просто закупают роботов, само по себе это ничего не меняет. Чтобы добиться изменений, люди должны адаптировать роботов, искусственный интеллект и компьютерное зрение к производству", - подчеркнул Джафаров.