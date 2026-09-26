Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Фариз Джафаров: Цифровые технологии нужно превращать в экономическую отдачу

    Бизнес
    • 26 сентября, 2026
    • 14:18
    Фариз Джафаров: Цифровые технологии нужно превращать в экономическую отдачу

    Государство финансирует внедрение цифровых решений на промышленных предприятиях Азербайджана, чтобы технологии приносили экономическую отдачу.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров на II Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

    По словам Джафарова, технологии развиваются очень быстро, поэтому важно успевать применять их в экономике. При поддержке госбюджета промышленным предприятиям предлагают программы цифровой трансформации. Специалисты посещают заводы и фабрики, привлекают международных экспертов и консультантов, разрабатывают цифровые дорожные карты. Государство также финансирует внедрение этих программ.

    "Когда предприятия просто закупают роботов, само по себе это ничего не меняет. Чтобы добиться изменений, люди должны адаптировать роботов, искусственный интеллект и компьютерное зрение к производству", - подчеркнул Джафаров.

    Искусственный интеллект (ИИ) Фариз Джафаров II Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2026)
    Fariz Cəfərov: "Rəqəmsal texnologiyaları iqtisadi dəyərə çevirmək vacibdir"
    Fariz Jafarov: Digital technologies should generate economic returns
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    01:47

    ЕС призвал страны снизить потребление газа и электричества

    Другие страны
    Лента новостей