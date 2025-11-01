Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Фарид Гаибов: В Азербайджане успешно реализуется молодежная политика

    Бизнес
    • 01 ноября, 2025
    • 11:48
    В Азербайджане успешно реализуется молодежная политика.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на Евразийском форуме молодых предпринимателей (EYBF2025) в Баку.

    Министр отметил, что основы молодежной политики в Азербайджане заложены великим лидером Гейдаром Алиевым и в настоящее время успешно продолжаются президентом Ильхамом Алиевым.

    Гаибов особо подчеркнул поддержку государства в развитии молодежи и поощрении предпринимательства:

    "Государство проводит различные форумы в данной сфере. Мы уже четыре раза организовывали форум для молодежи совместно с KOBİA. Параллельно проводятся конкурсы стартапов, конкурсы инноваций, а мы поддерживаем участие победителей в международных мероприятиях".

    Министр добавил, что проведение мероприятий международного уровня в Азербайджане открывает перед молодежью новые возможности.

    Fərid Qayıbov: "Azərbaycanda gənclər siyasəti uğurla həyata keçirilir"

    Лента новостей