Фарид Гаибов: В Азербайджане успешно реализуется молодежная политика

В Азербайджане успешно реализуется молодежная политика.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на Евразийском форуме молодых предпринимателей (EYBF2025) в Баку.

Министр отметил, что основы молодежной политики в Азербайджане заложены великим лидером Гейдаром Алиевым и в настоящее время успешно продолжаются президентом Ильхамом Алиевым.

Гаибов особо подчеркнул поддержку государства в развитии молодежи и поощрении предпринимательства:

"Государство проводит различные форумы в данной сфере. Мы уже четыре раза организовывали форум для молодежи совместно с KOBİA. Параллельно проводятся конкурсы стартапов, конкурсы инноваций, а мы поддерживаем участие победителей в международных мероприятиях".

Министр добавил, что проведение мероприятий международного уровня в Азербайджане открывает перед молодежью новые возможности.