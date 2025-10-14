Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Ашурбейли: Кулинарный чемпионат Кубок Карабаха нацелен на популяризацию карабахской кухни

    Бизнес
    • 14 октября, 2025
    • 12:23
    Ашурбейли: Кулинарный чемпионат Кубок Карабаха нацелен на популяризацию карабахской кухни

    Кулинарный чемпионат Кубок Карабаха, организованный в рамках выставки Rebuild Karabakh-2025, нацелен на популяризацию карабахской кухни среди молодежи и широкой общественности.

    Об этом рассказал Report исполнительный директор Ассоциации кулинарных специалистов Азербайджана Фархад Ашурбейли.

    "Молодые кадры должны изучать региональную и национальную кухню. С этой целью проводятся мастер-классы, соревнования, чтобы они могли применить полученные знания в своей будущей жизни. Сегодня более 120 молодых людей участвуют в конкурсе, основная возрастная группа - 19-25 лет. Наше жюри состоит из известных поваров, руководителей ресторанов и специалистов с 30-40-летним опытом работы", - отметил Ашурбейли.

    Он подчеркнул, что среди членов жюри почетные гости из Узбекистана и Турции, которые представят свои национальные кухни, проведут мастер-классы.

    Ашурбейли Кубок Карабаха национальная кухня
    Fərhad Aşurbəyli: "Qarabağ Kuboku üzrə Milli Mətbəx Çempionatına gələcəkdə digər ölkələr də qoşula biləcək"
    Farhad Ashurbayli: Karabakh Cup Culinary Championship aims to promote Karabakh cuisine

    Последние новости

    12:39

    Мамед Мусаев: Почти 9% предприятий Азербайджана работают в строительном секторе

    Бизнес
    12:30

    Участие президента Ильхама Алиева в Саммите мира - важное историческое событие - МНЕНИЕ

    Внешняя политика
    12:23

    Ашурбейли: Кулинарный чемпионат Кубок Карабаха нацелен на популяризацию карабахской кухни

    Бизнес
    12:21

    Токаев: Нужно изменить 40 статей конституции для парламентской реформы

    Другие страны
    12:14
    Фото

    В ходжалинское село Тезебина отправилась очередная группа переселенцев

    Внутренняя политика
    12:07

    В Азербайджане жертвенное мясо из Саудовской Аравии роздано около 9 тыс. человек

    Социальная защита
    12:05

    Садиг Алиев: На освобожденных территориях применяются льготы и механизмы стимулирования для профподготовки

    Социальная защита
    12:02

    В Баку бригада скорой помощи приняла роды на дому

    Здоровье
    12:02

    Улькер Саттарова: Позиции азербайджанских вузов в мировых рейтингах улучшаются

    Наука и образование
    Лента новостей