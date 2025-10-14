Ашурбейли: Кулинарный чемпионат Кубок Карабаха нацелен на популяризацию карабахской кухни

Кулинарный чемпионат Кубок Карабаха, организованный в рамках выставки Rebuild Karabakh-2025, нацелен на популяризацию карабахской кухни среди молодежи и широкой общественности.

Об этом рассказал Report исполнительный директор Ассоциации кулинарных специалистов Азербайджана Фархад Ашурбейли.

"Молодые кадры должны изучать региональную и национальную кухню. С этой целью проводятся мастер-классы, соревнования, чтобы они могли применить полученные знания в своей будущей жизни. Сегодня более 120 молодых людей участвуют в конкурсе, основная возрастная группа - 19-25 лет. Наше жюри состоит из известных поваров, руководителей ресторанов и специалистов с 30-40-летним опытом работы", - отметил Ашурбейли.

Он подчеркнул, что среди членов жюри почетные гости из Узбекистана и Турции, которые представят свои национальные кухни, проведут мастер-классы.