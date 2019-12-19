Евросоюз утвердил продление санкций против России

Совет ЕС документально оформил в четверг продление экономических санкций против РФ на полгода - до 31 июля 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, политическое решение о продлении санкций было принято на саммите ЕСдекабря."Учитывая, что минские соглашения не выполняются в полном объеме, Евросовет единогласно принял политическое решение о продлении экономических санкций против России", - говорится в сообщении Совета.Согласно установленным процедурам, в четверг он документально оформил "продление действия экономических санкций в отношении отдельных секторов российской экономики доиюлягода". Решение вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.Эти меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также сферы товаров двойного назначения. Срок действия санкций был увязан Евросоветом в марте 2015 года с "полным выполнением минских соглашений".