Европейцы готовы покупать азербайджанские помидоры

Об этом заявил глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас

"Азербайджанские помидоры, вообще фрукты и овощи, очень вкусные. Азербайджан совершенно прав, заявляя о качестве своей продукции".

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас, комментируя возможность экспорта помидоров азербайджанского производства в страны Европы.

"Диверсификация экспортных рынков очень важна. В настоящее время Азербайджан экспортирует фундук в ЕС. У нас есть строгие стандарты контроля качества, и они применяются к фундуку. Если те же стандарты будут применяться к другим продуктам, это расширит экспортные возможности Азербайджана. Мы работаем с Азербайджаном в фитосанитарном направлении и всегда готовы оказать необходимую помощь правительству”, - отметил он.