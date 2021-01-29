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Европейцы готовы покупать азербайджанские помидоры

Европейцы готовы покупать азербайджанские помидоры Об этом заявил глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас
Бизнес
29 января 2021 г. 13:04
Европейцы готовы покупать азербайджанские помидоры

"Азербайджанские помидоры, вообще фрукты и овощи, очень вкусные. Азербайджан совершенно прав, заявляя о качестве своей продукции".

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас, комментируя возможность экспорта помидоров азербайджанского производства в страны Европы.

"Диверсификация экспортных рынков очень важна. В настоящее время Азербайджан экспортирует фундук в ЕС. У нас есть строгие стандарты контроля качества, и они применяются к фундуку. Если те же стандарты будут применяться к другим продуктам, это расширит экспортные возможности Азербайджана. Мы работаем с Азербайджаном в фитосанитарном направлении и всегда готовы оказать необходимую помощь правительству”, - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Avropalılar Azərbaycan pomidorlarını almağa hazırdır

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