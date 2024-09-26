Еврокомиссия: Углеродное ценообразование позволит достичь целей по сокращению выбросов углекислого газа

Углеродное ценообразование является способом достижения целей по сокращению выбросов углекислого газа.

Углеродное ценообразование является способом достижения целей по сокращению выбросов углекислого газа.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель Генерального директората по налогообложению и таможенному союзу Еврокомиссии Хавьер Ванден Бош на международной конференции по углеродному ценообразованию в Баку.

По его словам, в связи с этим Евросоюз (ЕС) принял ряд законов и актов, и к 2030 году планирует достичь цели по сокращению выбросов углерода на 55%.

Он также отметил, что ЕС разработал эффективную климатическую стратегию для предотвращения "утечки углерода" (Carbon leakage, перенос производств углеродоемкой продукции в страны с более мягким регулированием выбросов парниковых газов - ред.).

"Мы запустили Механизм корректировки углеродных границ (CBAM), с помощью которого ЕС сможет достичь цели углеродной нейтральности к 2050 году. CBAM не предназначен для получения доходов", - сказал он.