Эстонский эксперт: Азербайджан создает доверительную среду для инвестиций

Процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией создает новую динамику для развития логистики и инвестиций, открывая огромные возможности для всего региона.

Как сообщает Report, об этом заявил эстонский эксперт Свен Сестер (Sven Sester) в ходе бизнес-форума "Центральная Балтика - Азербайджан".

"С логистической точки зрения Азербайджан и Армения - не только через Грузию, но и в целом в регионе - формируют более мирную и стабильную обстановку. Это создает доверительную атмосферу для инвестиций, особенно здесь, в Азербайджане. Я считаю, что это очень позитивная перспектива на будущее", - отметил С.Сестер.

Он подчеркнул, что экономические отношения между Азербайджаном и Эстонией уже имеют прочную основу, однако обладают потенциалом для дальнейшего развития.

"В настоящее время около 95% экспорта из Азербайджана в Эстонию приходится на минеральное топливо. Со своей стороны, примерно 10% эстонского экспорта в Азербайджан составляют живые животные", - уточнил эксперт.

С. Сестер добавил, что одной из сильных сторон Эстонии остаются информационные технологии и система электронного управления, которые могут стать перспективным направлением сотрудничества с Азербайджаном.

"Когда Эстония ведет бизнес с азербайджанскими партнерами, важно понимать, что это всегда вопрос доверия и дружбы. У наших стран хорошие контакты не только на коммерческом и деловом, но и на политическом уровне", - подчеркнул он.