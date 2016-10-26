 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Еще три западные компании покидают Азербайджан

    Об этом говорится в сообщении министерства налогов

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Британские İvor Promotions LLP и Arcotrans LLP объявили о ликвидации представительств в Азербайджане.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

    По информации, кредиторы обеих компаний могут предъявить требования по адресу: г.Баку, Ясамальский район, ул. Джафара Джаббарлы, 44 (бизнес-центр Caspian Plaza).

    Кроме того, ирландская Accenture Ltd. также приняла решение об уходе с азербайджанского рынка. Кредиторы компании могут предъявить требования в течение двух месяцев по адресу: г.Баку, Сабаильский район, ул. Расула Рзы, 11, кв. 28-30. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi