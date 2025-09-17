Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    "Enterprise Azerbaijan" и "Licorne Gulf Qatar" подписали Меморандум о сотрудничестве

    Бизнес
    • 17 сентября, 2025
    • 17:00
    Enterprise Azerbaijan и Licorne Gulf Qatar подписали Меморандум о сотрудничестве

    Портал "Enterprise Azerbaijan", оператором которого является Центр анализа экономических реформ и коммуникации (ЦАЭРК), и компания "Licorne Gulf Qatar" подписали Меморандум о взаимопонимании (MOU) по сотрудничеству.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр.

    Согласно информации, документ подписали руководитель портала Иса Гасымов и президент и соучредитель "Licorne Gulf Qatar" Ирина Дуисимбекова.

    Меморандум предусматривает поддержку доступа стартапов к международным источникам инвестиций, внедрение зеленых технологий и цифровых решений, развитие инновационных и предпринимательских экосистем, а также реализацию других совместных инициатив и расширение возможностей стратегического партнерства.

    "Enterprise Azerbaijan" создан Указом президента Ильхама Алиева от 19 сентября 2018 года. Основная цель портала - повысить инвестиционную привлекательность страны, создать возможности использования альтернативных источников финансирования для экономического развития.

    "Licorne Gulf Qatar" является частью "Licorne Gulf Holding". "Licorne Gulf", действующая в течение 27 лет в Саудовской Аравии, Бахрейне и Катаре под руководством И. Дуисимбековой и Александра Катранги, известна своими значительными финансовыми вкладами в европейский футбол и инвестициями в промышленные проекты в регионе Персидского залива. Эти проекты реализуются в рамках партнерства с компаниями "CAC40" и "Fortune 500". Холдинг известен своим влиянием среди королевских семей и известных семейных бизнесов, создавая условия для крупномасштабных операций через сложные сети и стратегические альянсы. Одной из последних важных инициатив стало создание совместного предприятия "Choiseul Arabian Gulf" в Катаре совместно с "Institut Choiseul".

