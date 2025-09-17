İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    "Enterprise Azerbaijan" və "Licorne Gulf Qatar" arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Biznes
    • 17 sentyabr, 2025
    • 16:11
    Enterprise Azerbaijan və Licorne Gulf Qatar arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin (İİTKM) operatoru olduğu "Enterprise Azerbaijan" portalı və "Licorne Gulf Qatar" şirkət arasında tərəfdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu (MOU) imzalanıb. 

    "Report" bu barədə Mərkəzə istinadən xəbər verir. 

    Məlumata görə, sənədi portalın rəhbəri İsa Qasımov və "Licorne Gulf Qatarın prezidenti və həmtəsisçisi İrina Duisimbekova imzalayıb. Memorandum startapların beynəlxalq investisiya mənbələrinə çıxışının dəstəklənməsini, yaşıl texnologiyalar və rəqəmsal həllərin tətbiqini, innovasiya və sahibkarlıq ekosistemlərinin inkişafını, eləcə də digər birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsini və strateji tərəfdaşlıq imkanlarının genişləndirilməsini nəzərdə tutur.

    "Enterprise Azerbaijan" Prezident İlham Əliyevin 19 sentyabr 2018-ci il tarixli Fərmanı ilə yaradılıb. Portalın əsas məqsədi ölkənin investisiya cəlbediciliyini artırmaq, iqtisadi inkişaf üçün alternativ maliyyələşmə mənbələrindən istifadə imkanları yaratmaqdır.

    "Licorne Gulf Qatar" – "Licorne Gulf Holding"in bir hissəsidir. 27 ildir Səudiyyə Ərəbistanı, Bəhreyn və Qətərdə fəaliyyət göstərən "Licorne Gulf" İ.Duisimbekova və Aleksandr Katranginin rəhbərliyi ilə Avropa futboluna mühüm maliyyə töhfələri və Körfəz regionunda sənaye layihələrinə yatırımları ilə tanınır. Bu layihələr "CAC40" və "Fortune 500" şirkətləri ilə tərəfdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir. Holdinq kral ailələri və tanınmış ailə biznesləri arasında təsiri ilə məşhur olmaqla, mürəkkəb şəbəkələr və strateji alyanslar vasitəsilə böyük həcmli əməliyyatlara şərait yaradır. Son mühüm təşəbbüslərdən biri isə "Institut Choiseul" ilə birgə Qətərdə "Choiseul Arabian Gulf" adlı ortaq müəssisənin yaradılması olub.

    İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi Enterprise Azerbaijan Licorne Gulf Qatar

    Son xəbərlər

    16:31

    "Sabah"ın basketbolçusu: "Çempionlar Liqasında yaxşı oyun sərgiləmək istəyirik" - MÜSAHİBƏ

    Komanda
    16:28

    Naxçıvanda ilk qadın kooperativi yaradılır

    ASK
    16:28

    Səfir: Azərbaycan və Pakistan ticarət dövriyyəsinin artması üçün reyslərin sayını artıracaq

    İnfrastruktur
    16:20

    Xorvatiya Azərbaycandan neft idxalını 8 %-dən çox azaldıb

    Energetika
    16:19

    Ötən ay 45 mindən çox əcnəbi Azərbaycanda qeydiyyata alınmaq üçün müraciət edib

    Daxili siyasət
    16:16
    Rəy

    BƏƏ Prezidentinin önəmli səfəri - Azərbaycanın Yaxın Şərqlə genişlənən əməkdaşlığı - ŞƏRH

    Analitika
    16:15

    Azərbaycanda gecikmə ilə təqdim edilən vergi bəyannamələrinin payı 11 %-ə yüksəlib

    Maliyyə
    16:11

    "Enterprise Azerbaijan" və "Licorne Gulf Qatar" arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Biznes
    16:10

    İsrailə qarşı bir sıra beynəlxalq sanksiyalar razılaşdırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti