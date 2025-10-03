Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Эльнур Багиров: В Азербайджане необходимо усилить борьбу с конкурентным сговором

    Бизнес
    • 03 октября, 2025
    • 12:25
    Эльнур Багиров: В Азербайджане необходимо усилить борьбу с конкурентным сговором

    В Азербайджане необходимо обеспечить здоровую конкуренцию между участниками рынка и усилить борьбу с незаконными соглашениями, искусственно ограничивающими конкуренцию.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства по антимонополии и надзору за потребительским рынком Эльнур Багиров на II Национальном форуме конкуренции в Баку.

    По его словам, одной из основных целей антимонопольного органа является поддержка мер, способствующих экономическому развитию, и пресечение недобросовестной конкуренции.

    Э. Багиров отметил, что особое значение имеет усиление государственного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий, а также борьба с горизонтальными и вертикальными соглашениями, ограничивающими конкуренцию, так как они приводят к сокращению ассортимента товаров, ослаблению инноваций и ущербу интересам потребителей.

    Багиров также подчеркнул, что результаты конкуренции каждый гражданин видит в повседневной жизни - в разнообразии и ценах на товары в магазинах. "Поэтому важно устранять барьеры для выхода на рынок, стимулировать инновации и расширять ассортимент продукции и услуг", - отметил он.

