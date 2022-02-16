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Эльнур Алиев: ЕС является основным торговым партнером Азербайджана

Эльнур Алиев: ЕС является основным торговым партнером Азербайджана Европейский союз (ЕС) в прошлом году являлся основным торговым партнером Азербайджана с оборотом в 15,2 млрд долларов США.
Бизнес
16 февраля 2022 г. 12:04
Эльнур Алиев: ЕС является основным торговым партнером Азербайджана

Европейский союз (ЕС) в прошлом году являлся основным торговым партнером Азербайджана с оборотом в 15,2 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на церемонии подписания Европейским Союзом и Всемирным банком Административного соглашения по инструменту оперативной технической помощи Азербайджану (AZTAF).

Он также отметил, что в настоящее время в Азербайджане действуют более 1 700 компаний из стран ЕС.

"Мы также тесно сотрудничаем со Всемирным банком. До сих пор мы привлекли у них инвестиции под госгарантии для 52 проектов на сумму более 4 млрд долларов", - добавил замминистра.

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Версия на английском языке Elnur Aliyev: EU - major trade partner of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Elnur Əliyev: "Avropa İttifaqı Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşı olub"

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