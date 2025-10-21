Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Экспорт скота из Грузии достиг рекордного за 15 лет уровня

    Бизнес
    • 21 октября, 2025
    • 09:41
    Экспорт скота из Грузии достиг рекордного за 15 лет уровня

    В январе-сентябре этого года Грузия экспортировала 17 493 тонны скота на $58,05 млн, что является рекордным показателем за последние 15 лет.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспортируемого скота увеличилась на 54,5%, а объем - на 34,3%.

    Основными импортерами стали Ирак и Азербайджан. В Ирак экспортировано 11 283 тонны скота на сумму $36,8 млн, а в Азербайджан - 6 210 тонн на сумму $21,2 млн.

