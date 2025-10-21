Экспорт скота из Грузии достиг рекордного за 15 лет уровня
Бизнес
- 21 октября, 2025
- 09:41
В январе-сентябре этого года Грузия экспортировала 17 493 тонны скота на $58,05 млн, что является рекордным показателем за последние 15 лет.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспортируемого скота увеличилась на 54,5%, а объем - на 34,3%.
Основными импортерами стали Ирак и Азербайджан. В Ирак экспортировано 11 283 тонны скота на сумму $36,8 млн, а в Азербайджан - 6 210 тонн на сумму $21,2 млн.
