Экспорт скота из Грузии достиг рекордного за 15 лет уровня

В январе-сентябре этого года Грузия экспортировала 17 493 тонны скота на $58,05 млн, что является рекордным показателем за последние 15 лет.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает Национальная служба статистики Грузии.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспортируемого скота увеличилась на 54,5%, а объем - на 34,3%.

Основными импортерами стали Ирак и Азербайджан. В Ирак экспортировано 11 283 тонны скота на сумму $36,8 млн, а в Азербайджан - 6 210 тонн на сумму $21,2 млн.