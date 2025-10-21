İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    Gürcüstan 9 ayda Azərbaycana 21 milyon dollarlıq mal-qara satıb

    Biznes
    • 21 oktyabr, 2025
    • 09:29
    Gürcüstan 9 ayda Azərbaycana 21 milyon dollarlıq mal-qara satıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Gürcüstan son 15 ilin rekord həddində - 58,05 milyon ABŞ dolları dəyərində 17 min 493 ton mal-qara ixrac edib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə qonşu ölkənin Milli Statistika Xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ixrac olunan mal-qaranın dəyəri 54,5 %, həcmi isə 34,3 % artıb.

    İxrac bazarlarında əsas ölkələr İraq və Azərbaycan olub. Belə ki, İraqa 36,8 milyon ABŞ dolları dəyərində 11 283 ton, Azərbaycana isə 21,2 milyon ABŞ dolları dəyərində 6 210 ton mal-qara göndərilib.

    Xatırladaq ki, 2019-cu ildən Gürcüstandan çəkisi 140 kiloqrama qədər olan mal-qaranın ixracına qadağa qoyulmuşdu. Daha sonra bu məhdudiyyət 160 kiloqrama qədər artırılmışdı. Qadağanın məqsədi yerli ət istehsalını və mal-qara bazasını qorumaq idi. Bununla belə, "Azadlıq İnstitutu" və Kvemo Kvalone bölgəsinin fermerləri qərardan Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmiş və 2024-cü ilin dekabrında iddianı udmuşdular. Nəticədə bu il aprelin 1-dən istənilən çəkidə mal-qaranın ixracına yenidən icazə verilib.

