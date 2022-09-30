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Экспорт посредством Azexport сократился на 20%

Экспорт посредством Azexport сократился на 20% В августе этого года на портал Azexport поступили заказы на сумму 32,8 млн долларов США.
Бизнес
30 сентября 2022 г. 12:23
Экспорт посредством Azexport сократился на 20%

В августе этого года на портал Azexport поступили заказы на сумму 32,8 млн долларов США.

Как передает Report, об этом говорится в сентябрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно документу, это на 19,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Портал Azexport с января 2017 года по 31 августа 2022 года (в течение 68 месяцев) принял заказы из 145 стран на сумму 3,12 млрд долларов США.

В январе-августе 2022 года портал принял экспортные заказы на сумму 321,2 млн долларов США, что на 1% больше, чем годом ранее.

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