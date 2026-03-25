    Экспорт Азербайджана в страны СНГ вырос почти на 14%, импорт упал на 52%

    • 25 марта, 2026
    • 16:03
    Экспорт Азербайджана в страны СНГ вырос почти на 14%, импорт упал на 52%

    Товарооборот между Азербайджаном и странами СНГ в январе-феврале 2026 года составил $796,3 млн, снизившись на 40,8% в годовом выражении - главным образом за счет сокращения импорта.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета.

    Экспорт в страны СНГ вырос на 13,6%, до $262,9 млн, тогда как импорт сократился на 52,1%, до $533,4 млн. Доля стран СНГ в общем экспорте Азербайджана составила 7,1%, в импорте - 20,5%.

    Торговый оборот с Россией составил $499,98 млн. Азербайджан экспортировал в РФ товаров на $157,8 млн (+4,6%), импортировал - на $342,2 млн (-60%). Общий товарооборот снизился на 50%.

    С Украиной оборот составил $69,8 млн: Экспорт - $29,3 млн (-31,9%), импорт - $40,4 млн (-10,3%). Общий товарооборот сократился на 20,8%.

    Объем товарооборота с Беларусью достиг $71,2 млн, увеличившись на 7,3%. Экспорт вырос до $11,7 млн (+9,2%), импорт - до $59,5 млн (+6,9%).

    С Казахстаном торговый оборот составил $65,6 млн (-8,8%). Экспорт вырос до $24,3 млн (+2 раза), импорт сократился до $41,3 млн (-30,9%).

    Товарооборот с Узбекистаном составил $58,7 млн (-9,7%). Экспорт вырос до $19,4 млн (более чем в 3,5 раза), импорт сократился до $39,2 млн (-34,1%).

    В торговом обороте с Арменией весь объем пришелся на экспорт из Азербайджана и составил $4,2 млн. Импорт из Армении не зафиксирован.

    Azərbaycanın MDB ölkələrinə ixracı 14 %-ə yaxın artıb, idxalı isə 52 % azalıb
