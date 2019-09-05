Ивана Дуарте: Новая система оценки сельхозкредитов способствует еще более положительному результату реформ в Азербайджане

Благодаря новому, инновационному инструменту оценки рисков при кредитовании сельскохозяйственного сектора, банки в Азербайджане увеличат свои возможности по кредитованию местных фермеров и сельскохозяйственных компаний.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Азербайджанская система оценки сельскохозяйственных кредитов (AzALES) разработана ЕБРР и Франкфуртской школой финансов и менеджмента при поддержке Европейского союза (ЕС). Система охватывает все зерновые и продукты животноводства в Азербайджане и помогает кредиторам более эффективно оценивать риски, быстрее обрабатывать заявки на кредит и улучшать доступ небольших частных фермерских хозяйств к финансированию.

В сообщении банка отмечено, что страна обладает огромным потенциалом в агропромышленном комплексе благодаря разнообразию культур. Однако трудности с доступом к долгосрочному, надежному и недорогостоящему финансированию, особенно для фермерских хозяйств в отдаленных районах или без залога недвижимости, сдерживают развитие этого сектора.

«Предоставление банкам более эффективной системы оценки кредитов для агробизнеса поможет улучшить качество услуг в этом секторе. Ожидается, что система будет способствовать еще более положительному результату реформ, уже проводимых правительством в финансовом и сельскохозяйственном секторах Азербайджана», - сказала глава представительства ЕБРР в Азербайджане Ивана Дуарте, слова которой приводятся в сообщении.

Финансовая поддержка ЕС сыграла важную роль в создании AzALES.

«Система представлена в период, когда правительство Азербайджана использует важные ресурсы для модернизации сельскохозяйственного сектора в рамках своей стратегии экономической диверсификации», - сказала глава отдела сотрудничества представительства ЕС в Азербайджане Симона Гатти.

AzALES будет централизованно использоваться и поддерживаться Агентством по сельскохозяйственному кредитованию и развитию Азербайджана при Министерстве сельского хозяйства и будет доступно всему финансовому сектору страны.

Это позволит финансовым учреждениям воспользоваться в централизованном порядке точными данными по сельскому хозяйству, повышая эффективность и прозрачность, снижая затраты; обеспечить систематизированную выплату сельскохозяйственных кредитов, а также выдачу кредиты на условиях, которые предотвратят появление чрезмерной задолженности.

ЕБРР поддержал аналогичный инструмент TARDES в Турции в 2014 году. На сегодняшний день с помощью этой системы было одобрено 460 000 заявок на сельскохозяйственные кредиты на общую сумму 2,6 млрд евро. Это также способствовало значительному снижению количества проблемных кредитов в секторе.

ЕБРР уделяет большое внимание сельскохозяйственному сектору Азербайджана. С 2013 года Банк предоставил финансирование в размере около 50 млн евро различным агрофирмам в стране.