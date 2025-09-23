Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Джан Сельджуки: Азербайджан должен стать мировой индустриальной пилотной зоной в эпоху ИИ

    Бизнес
    • 23 сентября, 2025
    • 13:16
    Джан Сельджуки: Азербайджан должен стать мировой индустриальной пилотной зоной в эпоху ИИ

    Азербайджан должен стремиться стать мировой индустриальной пилотной зоной в эпоху искусственного интеллекта.

    Как сообщает Report, об этом заявил управляющий партнер Istanbul Economics Research Джан Сельджуки (Can Selçuki) в ходе первого Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025).

    По словам эксперта, у Азербайджана есть три ключевых преимущества - географическое положение, так как страна расположена на стыке Европы, Азии и Персидского залива, что особенно важно в условиях перестройки глобальных цепочек поставок; энергетический потенциал; молодое население.

    Однако, как отметил Дж.Сельджуки, главная стратегическая задача Азербайджана заключается не в том, чтобы быть лишь транзитным коридором или очередным экспортером энергоресурсов.

    "Азербайджан должен стремиться стать мировой индустриальной пилотной зоной в эпоху искусственного интеллекта. Речь идет о создании своего рода "песочницы", где инвесторы смогут тестировать и внедрять новые технологии. Но это возможно только в том случае, если они будут встроены в саму бизнес-среду страны", – подчеркнул он.

    По его словам, внедрение технологий искусственного интеллекта должно происходить не на периферии, а в самом центре промышленного развития.

    Дж.Сельджуки привел примеры: логистические коридоры на базе ИИ, которые делают торговлю быстрее и предсказуемее; "умные фабрики", где предиктивные системы повышают эффективность и устойчивость; образовательные и учебные платформы, которые адаптируются в реальном времени к запросам индустрии.

    Таким образом, по мнению эксперта, Азербайджан может стать "лабораторией будущего", где новые технологии будут тестироваться, масштабироваться и экспортироваться.

    "Вопрос в том, будет ли Азербайджан лишь местом временного размещения капитала или станет партнером, с которым инвесторы будут строить будущее. Ответ кроется в выборе стратегии: стране важно перейти от нефтяной зависимости к экономике знаний и технологий", – заключил Дж.Сельджуки.

