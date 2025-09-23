İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Can Selçuki: "Azərbaycan süni intellekt dövründə qlobal sənaye pilot zonasına çevrilməlidir"

    Biznes
    • 23 sentyabr, 2025
    • 13:56
    Can Selçuki: Azərbaycan süni intellekt dövründə qlobal sənaye pilot zonasına çevrilməlidir

    Azərbaycan süni intellekt dövründə dünya sənaye pilot zonası olmağa can atmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Istanbul Economics Research" şirkətinin idarəedici tərəfdaşı Can Selçuki Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda (AIIF 2025) çıxışı zamanı bəyan edib.

    Ekspertin sözlərinə görə, Azərbaycanın üç əsas üstünlüyü var - coğrafi mövqe, çünki ölkə Avropa, Asiya və Fars körfəzinin qovşağında yerləşir ki, bu da qlobal təchizat zəncirlərinin yenidən qurulması şəraitində xüsusilə vacibdir; enerji potensialı; gənc əhali.

    Lakin C.Selçuki qeyd edib ki, Azərbaycanın əsas strateji vəzifəsi yalnız tranzit dəhliz və ya enerji resurslarının daha bir ixracatçısı olmaqdan ibarət deyil.

    "Azərbaycan süni intellekt dövründə qlobal sənaye pilot zonası olmağa can atmalıdır. Söhbət investorların yeni texnologiyaları sınaqdan keçirə və tətbiq edə biləcəyi "qumqabı"nın yaradılmasından gedir. Lakin bu, yalnız onların ölkənin biznes mühitinə daxil edildiyi halda mümkündür", - o vurğulayıb.

    C.Selçukinin sözlərinə görə, süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi sənaye inkişafının mərkəzində baş verməlidir.

    Dj.Selçuki misallar gətirib: süni intellekt əsasında logistika dəhlizləri, bu, ticarəti daha sürətli və proqnozlaşdırıla bilən edir; "ağıllı fabriklər" - burada prediktiv sistemlər səmərəliliyi və davamlılığı artırır; təhsil və təlim platformaları ki, real vaxtda sənayenin tələblərinə uyğunlaşır.

    Beləliklə, ekspertin fikrincə, Azərbaycan yeni texnologiyaların sınaqdan keçiriləcəyi və ixrac ediləcəyi "gələcəyin laboratoriyası"na çevrilə bilər.

    "Sual bundan ibarətdir ki, Azərbaycan yalnız kapital üçün müvəqqəti məkan olacaq, yoxsa investorların birlikdə gələcək quracağı tərəfdaş. Cavab strategiya seçimindədir: ölkənin neft asılılığından bilik və texnologiya iqtisadiyyatına keçidi vacibdir", - C. Selçuki vurğulayıb.

    “Istanbul Economics Research” süni intellekt Can Selçuki AIIF 2025
    Джан Сельджуки: Азербайджан должен стать мировой индустриальной пилотной зоной в эпоху ИИ
    Can Selcuki: Azerbaijan should become global industrial pilot zone in AI ​​era

    Son xəbərlər

    14:40

    FHN: Xüsusi qayğıya ehtiyacı olanların yanğın təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı tədbirlər davam edəcək

    Hadisə
    14:38

    Florian Zenqstşmid: "Azərbaycanın sağlamlıq turizmi qlobal bazara inteqrasiya olunur"

    Turizm
    14:31

    Cəbrayılda Səyyar ASAN xidmət təşkil edilib

    Sosial müdafiə
    14:29

    Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinin oyun cədvəli açıqlanıb

    Futbol
    14:28

    Sumqayıtda 1000 abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    14:27
    Foto

    "OBA" "Sənin ideyan dəstəklənir" adı altında startap layihəsinə başlayır

    Biznes
    14:25

    Prezidentin xüsusi nümayəndəsi: Qarabağ xarici investorlar üçün əlverişlidir

    Daxili siyasət
    14:24

    Rusiyalı voleybolçu Azərbaycan klubunda çıxış edəcək

    Komanda
    14:23

    İsrail Müdafiə Qüvvələri: Qəzza şəhərini 640 mindən çox insan tərk edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti