Can Selçuki: "Azərbaycan süni intellekt dövründə qlobal sənaye pilot zonasına çevrilməlidir"
- 23 sentyabr, 2025
- 13:56
Azərbaycan süni intellekt dövründə dünya sənaye pilot zonası olmağa can atmalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Istanbul Economics Research" şirkətinin idarəedici tərəfdaşı Can Selçuki Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda (AIIF 2025) çıxışı zamanı bəyan edib.
Ekspertin sözlərinə görə, Azərbaycanın üç əsas üstünlüyü var - coğrafi mövqe, çünki ölkə Avropa, Asiya və Fars körfəzinin qovşağında yerləşir ki, bu da qlobal təchizat zəncirlərinin yenidən qurulması şəraitində xüsusilə vacibdir; enerji potensialı; gənc əhali.
Lakin C.Selçuki qeyd edib ki, Azərbaycanın əsas strateji vəzifəsi yalnız tranzit dəhliz və ya enerji resurslarının daha bir ixracatçısı olmaqdan ibarət deyil.
"Azərbaycan süni intellekt dövründə qlobal sənaye pilot zonası olmağa can atmalıdır. Söhbət investorların yeni texnologiyaları sınaqdan keçirə və tətbiq edə biləcəyi "qumqabı"nın yaradılmasından gedir. Lakin bu, yalnız onların ölkənin biznes mühitinə daxil edildiyi halda mümkündür", - o vurğulayıb.
C.Selçukinin sözlərinə görə, süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi sənaye inkişafının mərkəzində baş verməlidir.
Dj.Selçuki misallar gətirib: süni intellekt əsasında logistika dəhlizləri, bu, ticarəti daha sürətli və proqnozlaşdırıla bilən edir; "ağıllı fabriklər" - burada prediktiv sistemlər səmərəliliyi və davamlılığı artırır; təhsil və təlim platformaları ki, real vaxtda sənayenin tələblərinə uyğunlaşır.
Beləliklə, ekspertin fikrincə, Azərbaycan yeni texnologiyaların sınaqdan keçiriləcəyi və ixrac ediləcəyi "gələcəyin laboratoriyası"na çevrilə bilər.
"Sual bundan ibarətdir ki, Azərbaycan yalnız kapital üçün müvəqqəti məkan olacaq, yoxsa investorların birlikdə gələcək quracağı tərəfdaş. Cavab strategiya seçimindədir: ölkənin neft asılılığından bilik və texnologiya iqtisadiyyatına keçidi vacibdir", - C. Selçuki vurğulayıb.