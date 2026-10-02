Джалал Гасымов: ИИ создает новые риски из-за чрезмерного доверия к машинам

Формирование навыков критического мышления, улучшение качества профильного бизнес-образования для управленцев, а также объединение региональных рынков капитала представляют собой приоритетные задачи для стран региона в условиях стремительного распространения технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report, об этом заявил главный исполнительный директор ООО "PASHA Holding" Джалал Гасымов, выступая на Региональном форуме CAMCA-2026.

Дж. Гасымов подчеркнул, что активное проникновение ИИ-технологий существенно трансформирует процессы принятия ежедневных решений, однако порождает новые угрозы, обусловленные избыточным доверием к машинным ответам.

"Ключевой вызов нашего времени - это не нехватка фундаментальных знаний, а дефицит критического восприятия и профессиональной экспертной оценки. Люди все чаще опираются на результаты, выдаваемые ИИ, которые нередко не в состоянии охватить весь контекст или учесть сопутствующие обстоятельства. Для обеспечения устойчивого экономического роста в регионе необходимо планомерно развивать эти компетенции, а также совершенствовать краткосрочные программы бизнес-образования, дающие возможность оперативно адаптироваться к происходящим переменам", - заявил глава холдинга.

Вторым ключевым направлением межрегионального взаимодействия, по убеждению Дж. Гасымова, должна выступить финансовая интеграция и развитие рынков капитала.

"Практически ни одно государство нашего региона на данный момент не располагает полноценно сформированным рынком капитала. Объединение финансовых площадок, унификация требований к раскрытию информации и стандартизация практик взаимодействия с инвесторами позволили бы компаниям выйти на более широкий круг инвесторов, а инвесторам - упростить присутствие на региональных рынках без необходимости прохождения многократных регистрационных процедур", - подчеркнул он.