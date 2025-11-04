Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Джаббаров: Более 170 предпринимателей являются резидентами промзон Азербайджана

    Бизнес
    • 04 ноября, 2025
    • 12:45
    Джаббаров: Более 170 предпринимателей являются резидентами промзон Азербайджана

    В Азербайджане статус резидента промышленных зон получил 171 предприниматель, их суммарные инвестиции в проекты превышают 8 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении проекта госбюджета на 2026г.

    По словам министра, за девять месяцев текущего года промышленные зоны обеспечили 19,2% общего объема производства ненефтяной промышленности в стране и 29,4% экспорта этого сектора.

    В отчетный период в промзонах реализовано продукции на сумму 2,9 млрд манатов, из которых 938 млн манатов, или примерно треть, направлено на экспорт.

    Джаббаров добавил, что на 1 октября 2025 года 508 предпринимателям выдано 612 документа о поощрении инвестиций (ДПИ).

    "Реализация проектов резидентов на основе полученных ДПИ позволит привлечь в экономику около 7,4 млрд манатов инвестиций и создать более 44 тысяч рабочих мест. При этом 87% проектов, на которые выданы такие документы, приходятся на регионы страны", - подчеркнул глава Минэкономики.

    Бюджетный пакет Микаил Джаббаров Промзоны инвестиции Милли Меджлис
    Azərbaycanda sənaye zonaları üzrə 170-dan çox sahibkara rezident statusu verilib
    171 businesses in Azerbaijan's industrial zones granted resident status

    Последние новости

    13:05

    Бинали Йылдырым: Товарооборот между тюркскими странами всего 70 млрд долларов

    Внешняя политика
    13:04

    Армения экстрадировала в Германию подозреваемого в ограблении

    В регионе
    13:02

    В Баку осужден организатор банды, совершавшей убийства и разбои в 90-е

    Происшествия
    13:01

    Состоялась первая жеребьевка по возвращению в город Зангилан

    Внутренняя политика
    12:57
    Фото

    В Баку прошло 18-е заседание Совета старейшин ОТГ - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    12:53

    Пашинян: Наблюдатели ЕС останутся в Армении до подписания мирного соглашения с Азербайджаном

    В регионе
    12:52

    Польша планирует создать собственную "стену дронов"

    Другие страны
    12:52

    В здании Верховного суда Пакистана взорвался газовый баллон

    Другие страны
    12:49

    Министр финансов: Расходы сводного бюджета в 2026 году станут рекордными

    Финансы
    Лента новостей