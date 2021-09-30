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Двое физлиц в Азербайджане вошли в топ-10 экспортеров

Двое физлиц в Азербайджане вошли в топ-10 экспортеров Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРК) обнародовал рейтинг негосударственных компаний-экспортеров за январь-август 2021 года.
Бизнес
30 сентября 2021 г. 13:00
Двое физлиц в Азербайджане вошли в топ-10 экспортеров

Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРК) обнародовал рейтинг негосударственных компаний-экспортеров за январь-август 2021 года.

Как сообщает Report, в сентябрьском обзоре ЦАЭРК названа тройка лидеров списка - ЗАО MKT İstehsalat Kommersiya, местное представительство Azerbaijan International Mining Company и Local Garden.

Следующие места заняли ООО Baku Steel Company, ООО P-Aqro, ООО Sun Food, ООО Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi, ООО Ram Beynəlxalq Nəqliyyat və Ticarət LTD, физические лица Таййар Гидаят оглу Гидаятов и Ильгар Судгюль оглу Джафаров.

Список госпредприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавило Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). В список также вошли ООО SOCAR Polymer, ЗАО AzerGold, ООО "Азералюминиум", ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг", ОАО "Азерэнержи", ООО "Азерипек", "Азербайджанские авиалинии", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", Госслужба энергетики Нахчыванской АР.

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