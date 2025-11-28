Дополнительные поступления в госбюджет от ARAS в 2025г превысили 300 тыс. манатов

Автоматизированная система анализа рисков (ARAS) в 2025 году обеспечила поступления в госбюджет Азербайджана свыше 300 тыс. манатов в виде дополнительных таможенных платежей.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник таможенного поста Логистического центра Главного таможенного управления на воздушном транспорте Ровшан Махмудзаде.

Махмудзаде добавил, что в этом году таможенный контроль почтовых посылок осуществляется через ARAS и организован по системе, основанной на оценке рисков:

"В среднем в сутки таможенному контролю подвергается 20–25 тыс. посылок".

Он отметил, что ежемесячно в бюджет поступает свыше 500 тыс. манатов в виде таможенных платежей, связанных с посылками.

Государственный таможенный комитет Азербайджана в январе 2024 года внедрил систему ARAS.