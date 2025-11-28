Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Бизнес
    • 28 ноября, 2025
    • 13:42
    Дополнительные поступления в госбюджет от ARAS в 2025г превысили 300 тыс. манатов

    Автоматизированная система анализа рисков (ARAS) в 2025 году обеспечила поступления в госбюджет Азербайджана свыше 300 тыс. манатов в виде дополнительных таможенных платежей.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник таможенного поста Логистического центра Главного таможенного управления на воздушном транспорте Ровшан Махмудзаде.

    Махмудзаде добавил, что в этом году таможенный контроль почтовых посылок осуществляется через ARAS и организован по системе, основанной на оценке рисков:

    "В среднем в сутки таможенному контролю подвергается 20–25 тыс. посылок".

    Он отметил, что ежемесячно в бюджет поступает свыше 500 тыс. манатов в виде таможенных платежей, связанных с посылками.

    Государственный таможенный комитет Азербайджана в январе 2024 года внедрил систему ARAS.

    Bu il Azərbaycanda 300 min manatdan çox əlavə gömrük ödənişləri büdcəyə daxil edilib
    Azerbaijan collects over 300,000 manats in additional customs payments this year

