Дополнительные поступления в госбюджет от ARAS в 2025г превысили 300 тыс. манатов
- 28 ноября, 2025
- 13:42
Автоматизированная система анализа рисков (ARAS) в 2025 году обеспечила поступления в госбюджет Азербайджана свыше 300 тыс. манатов в виде дополнительных таможенных платежей.
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил начальник таможенного поста Логистического центра Главного таможенного управления на воздушном транспорте Ровшан Махмудзаде.
Махмудзаде добавил, что в этом году таможенный контроль почтовых посылок осуществляется через ARAS и организован по системе, основанной на оценке рисков:
"В среднем в сутки таможенному контролю подвергается 20–25 тыс. посылок".
Он отметил, что ежемесячно в бюджет поступает свыше 500 тыс. манатов в виде таможенных платежей, связанных с посылками.
Государственный таможенный комитет Азербайджана в январе 2024 года внедрил систему ARAS.