Дома торжеств продолжают нарушать карантинные правила

Мониторинговые группы продолжают проверки на объектах, функционирующих в Баку и других городах и районах республики.

Мониторинговые группы продолжают проверки на объектах, функционирующих в Баку и других городах и районах республики.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы при Минэкономики.

В ходе очередных мониторингов были выявлены нарушения правил на некоторых объектах, где проводятся праздничные церемонии. В основном эти нарушения связаны с количеством гостей на мероприятии, отсутствием паспортов COVID-19, неправильным вводом соответствующей информации на портал icaze.e-gov.az.

После разъяснительной работы, проведенной группами мониторинга с владельцами объектов и хозяевами свадебных церемоний, нарушения были устранены, свадебные церемонии организованы в соответствии с правилами, а группы мониторинга вручили подарки молодоженам.

Мониторинговая группа перед началом праздничных мероприятий проверяет площадь помещений, расстояние вокруг и между столами, соответствие персонала требованиям, а у входа в зал, где проходит мероприятие, проверяют паспорта гостей.