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Дома торжеств продолжают нарушать карантинные правила

Дома торжеств продолжают нарушать карантинные правила Мониторинговые группы продолжают проверки на объектах, функционирующих в Баку и других городах и районах республики.
Бизнес
19 июля 2021 г. 11:45
Дома торжеств продолжают нарушать карантинные правила

Мониторинговые группы продолжают проверки на объектах, функционирующих в Баку и других городах и районах республики.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Государственной налоговой службы при Минэкономики.

В ходе очередных мониторингов были выявлены нарушения правил на некоторых объектах, где проводятся праздничные церемонии. В основном эти нарушения связаны с количеством гостей на мероприятии, отсутствием паспортов COVID-19, неправильным вводом соответствующей информации на портал icaze.e-gov.az.

После разъяснительной работы, проведенной группами мониторинга с владельцами объектов и хозяевами свадебных церемоний, нарушения были устранены, свадебные церемонии организованы в соответствии с правилами, а группы мониторинга вручили подарки молодоженам.

Мониторинговая группа перед началом праздничных мероприятий проверяет площадь помещений, расстояние вокруг и между столами, соответствие персонала требованиям, а у входа в зал, где проходит мероприятие, проверяют паспорта гостей.

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Версия на азербайджанском языке Şadlıq sarayları pandemiya ilə bağlı qaydaları pozmaqda davam edir

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