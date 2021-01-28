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Дом-павильон Азербайджана открылся в Подмосковье

Дом-павильон Азербайджана открылся в Подмосковье В этнографическом парке “Этномир” в Подмосковье прошёл цикл мероприятий, инициированный Торговым представительством Азербайджана в России
Бизнес
28 января 2021 г. 15:51
Дом-павильон Азербайджана открылся в Подмосковье

28 января в этнографическом парке “Этномир” в Подмосковье прошёл цикл мероприятий, инициированный Торговым представительством Азербайджана в России и посвященных развитию азербайджано-российского сотрудничества.

Как передаёт российское бюро Report, деловая программа открылась работой круглого стола по теме "Сотрудничество АР с регионами РФ". Были затронуты вопросы экспорта продовольственной, промышленной и аграрной продукций, а также перспективах развития сферы туризма.

Круглый стол прошёл в гибридном формате - очное участие и подключение через ZOOM. Открыли мероприятие торговый представитель Азербайджана в России Руслан Алиев, вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко, председатель Российско-Азербайджанского делового совета Алексей Репик, заместитель губернатора Калужской области Владимир Потемкин, владелец “Этномира” Руслан Байрамов.

Ключевым событием программы стало тожественное открытие Дома-павильона “Азербайджан” на улице Мира в “Этномире”. Павильон открылся в рамках реализации концепции Торгпредства Азербайджана в России Торговый дом «Азербайджан».

В основе концепции павильона лежит продвижение азербайджанской продукции в России. Эта система формируется за счет постоянно действующей экспозиции, представляющей экспортный, инвестиционный и туристический потенциал Азербайджана, специализированной компании по импорту азербайджанской продукции в Россию, а также через сеть магазинов и стендов под брендом "Дары Азербайджана".

Отметим, что Азербайджанская Республика поддерживает экономические связи с более чем 70 субъектами РФ, а отношения между странами носят характер стратегического партнерства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMoskva vilayətində “Azərbaycan” pavilyonu açılıb

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