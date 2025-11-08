Доходы Грузии от экспорта фармпродукции в Азербайджан выросли на 18%
Бизнес
- 08 ноября, 2025
- 15:51
Грузия в январе-сентябре текущего года экспортировала в Азербайджан фармацевтическую продукцию на сумму 22,5 млн долларов США.
Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Азербайджан занимает 2-е место среди стран-импортеров фармацевтической продукции из Грузии.
За отчетный период Грузия экспортировала в зарубежные страны фармацевтическую продукцию на сумму 110 млн долларов США, что на 22% больше, чем годом ранее.
В 2024 году Грузия экспортировала фармацевтическую продукцию на сумму 141,5 млн долларов США, из которых 28,1 млн долларов США пришлось на долю Азербайджана.
Последние новости
16:28
Азербайджанская дзюдоистка вышла в финал VI Исламских игр солидарностиИндивидуальные
16:27
Грузия закупила керамические изделия из Азербайджана на рекордную суммуБизнес
16:22
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией о военном параде в БакуВнутренняя политика
16:16
Юрий Гусев пожелал Азербайджану мира и процветания по случаю Дня ПобедыВнешняя политика
16:16
Гарегин II отправился с визитом в ИндиюВ регионе
16:13
Фото
В Шуше открылась выставка местных художниковКультура
16:07
Фото
Фоторепортаж с военного парада в Баку в честь 5-летия ПобедыВнутренняя политика
16:07
ЦАХАЛ ликвидировал двух бойцов Хезболлах на юге ЛиванаДругие страны
16:01