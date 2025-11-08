Доходы Грузии от экспорта фармпродукции в Азербайджан выросли на 18%

Грузия в январе-сентябре текущего года экспортировала в Азербайджан фармацевтическую продукцию на сумму 22,5 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Азербайджан занимает 2-е место среди стран-импортеров фармацевтической продукции из Грузии.

За отчетный период Грузия экспортировала в зарубежные страны фармацевтическую продукцию на сумму 110 млн долларов США, что на 22% больше, чем годом ранее.

В 2024 году Грузия экспортировала фармацевтическую продукцию на сумму 141,5 млн долларов США, из которых 28,1 млн долларов США пришлось на долю Азербайджана.