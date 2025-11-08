İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    Gürcüstanın Azərbaycana əczaçılıq məhsulları satışından qazancı 18 % artıb

    Biznes
    • 08 noyabr, 2025
    • 15:28
    Gürcüstanın Azərbaycana əczaçılıq məhsulları satışından qazancı 18 % artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Gürcüstan Azərbaycana 22,5 milyon ABŞ dolları dəyərində əczaçılıq məhsulları ixrac edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrünün göstəricisi ilə müqayisədə 18 % çoxdur.

    Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstanın əczaçılıq məhsulları ixrac etdiyi ölkələr sırasında 2-ci yerdə qərarlaşıb.

    Hesabat dövründə Gürcüstan xarici ölkələrə 110 milyon ABŞ dolları dəyərində əczaçılıq məhsulları satıb ki, bu da bir il əvvəlki göstəricidən 22 % çoxdur.

    Bu ilin ilk 9 ayında Gürcüstan Özbəkistana 57,7 milyon ABŞ dolları, Ermənistana 8,65 milyon ABŞ dolları, Tacikistana 3,58 milyon ABŞ dolları, Belarusa 3,52 milyon ABŞ dolları dəyərində əczaçılıq məhsulları satıb.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Gürcüstan 141,5 milyon ABŞ dolları dəyərində əczaçılıq məhsulları ixrac edib ki, bunun da 28,1 milyon ABŞ dolları Azərbaycanın payına düşüb.

    Azərbaycan Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsi əczaçılıq məhsulları
    Доходы Грузии от экспорта фармпродукции в Азербайджан выросли на 18%

    Son xəbərlər

    15:57
    Foto

    Hidayət Heydərov VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    15:53
    Foto

    Bakıda Zəfərin beş illiyinə həsr olunan paraddan FOTOREPORTAJ

    Daxili siyasət
    15:52

    Azərbaycan cüdoçusu VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına yüksəlib

    Fərdi
    15:51

    Azərbaycan qırıcıları Gəncə səmasında uçuş keçirib

    Daxili siyasət
    15:49

    Malayziya Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    15:46
    Foto

    Azərbaycan atıcısı dünya çempionatında gümüş medal qazanıb və yeni rekord müəyyənləşdirib

    Fərdi
    15:34

    Fidan: "Qarabağ Azərbaycandır!" həqiqəti xalqların yaddaşında əbədi yaşayacaq

    Xarici siyasət
    15:31

    Türkiyə Prezident Administrasiyası Bakıdakı hərbi paraddan görüntülər paylaşıb

    Xarici siyasət
    15:28

    Gürcüstanın Azərbaycana əczaçılıq məhsulları satışından qazancı 18 % artıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti