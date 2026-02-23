Доходы Азербайджана от экспорта удобрений сократились более чем на 32%
Бизнес
- 23 февраля, 2026
- 09:57
Азербайджан в январе текущего года импортировал удобрений на сумму $5,6 млн, что на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
В отчетный период стоимость экспорта удобрений из Азербайджана составила $14,3 млн, что на 32,3% меньше по сравнению с показателем годом ранее.
За месяц импорт удобрений составил 0,4% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0,6% от общего экспорта.
Последние новости
10:10
В Шамкире автомобиль насмерть сбил пожилую женщинуПроисшествия
10:09
В Гёранбойском районе после вакцинации скончался младенецПроисшествия
10:08
РФ атаковала Одесскую область ударными дронами, есть жертвыДругие страны
10:06
В Азербайджане за неделю произошло 593 пожара, спасены 37 человекПроисшествия
10:00
В Сумгайыте 17-летняя девушка погибла в результате падения с высотыПроисшествия
09:57
Доходы Азербайджана от экспорта удобрений сократились более чем на 32%Бизнес
09:55
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в КитаеДругие страны
09:38
Фото
Военный прокурор Азербайджана провел встречу с личным составом ВМСАрмия
09:38