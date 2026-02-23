Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Доходы Азербайджана от экспорта удобрений сократились более чем на 32%

    Азербайджан в январе текущего года импортировал удобрений на сумму $5,6 млн, что на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    В отчетный период стоимость экспорта удобрений из Азербайджана составила $14,3 млн, что на 32,3% меньше по сравнению с показателем годом ранее.

    За месяц импорт удобрений составил 0,4% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0,6% от общего экспорта.

    Azərbaycanın gübrə ixracından qazancı 32%-dən çox azalıb
