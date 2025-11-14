Деятельность KOBİA признана одной из самых эффективных в ежегодном отчете ЕС о бизнес-среде в Азербайджане.

Опубликован "Отчет о бизнес-среде ЕС: Азербайджан 2024", подготовленный при поддержке Европейского союза (ЕС).

Как сообщает Report, согласно результатам опроса европейских компаний о прогрессе в области реформ в Азербайджане, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) признано как одно из трех наиболее эффективных государственных учреждений.

В отчете подчеркивается, что деятельность KOBİA эффективна в сфере поддержки МСП. В издании также представлена информация о механизмах государственной поддержки в сфере развития МСП, включая широкую инфраструктурную сеть KOBİA (дома МСП, офисы поддержки МСП и центры развития МСП) и различные инструменты поддержки.

"Отчет о бизнес-среде ЕС: Азербайджан" ежегодно публикуется с 2016 года и отражает ключевые тенденции в бизнес-среде Азербайджана с точки зрения европейских компаний и инвесторов, работающих в стране. В издании 2024 года особое внимание уделено важным для частного сектора темам, таким как экономическое развитие Азербайджана, бизнес-среда и новые инвестиционные возможности. Данные для отчета были собраны на основе опросов стран-членов ЕС, европейских компаний, работающих в нашей стране и желающих выйти на азербайджанский рынок, а также местных компаний, деятельность которых в основном направлена на сотрудничество с ЕС. В целом отчет отражает оценки компаний из 27 стран, включая Азербайджан.