Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Деятельность KOBİA признана одной из самых эффективных в ежегодном отчете ЕС о бизнес-среде в Азербайджане

    Бизнес
    • 14 ноября, 2025
    • 11:59
    Деятельность KOBİA признана одной из самых эффективных в ежегодном отчете ЕС о бизнес-среде в Азербайджане

    Деятельность KOBİA признана одной из самых эффективных в ежегодном отчете ЕС о бизнес-среде в Азербайджане.

    Опубликован "Отчет о бизнес-среде ЕС: Азербайджан 2024", подготовленный при поддержке Европейского союза (ЕС).

    Как сообщает Report, согласно результатам опроса европейских компаний о прогрессе в области реформ в Азербайджане, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) признано как одно из трех наиболее эффективных государственных учреждений.

    В отчете подчеркивается, что деятельность KOBİA эффективна в сфере поддержки МСП. В издании также представлена информация о механизмах государственной поддержки в сфере развития МСП, включая широкую инфраструктурную сеть KOBİA (дома МСП, офисы поддержки МСП и центры развития МСП) и различные инструменты поддержки.

    "Отчет о бизнес-среде ЕС: Азербайджан" ежегодно публикуется с 2016 года и отражает ключевые тенденции в бизнес-среде Азербайджана с точки зрения европейских компаний и инвесторов, работающих в стране. В издании 2024 года особое внимание уделено важным для частного сектора темам, таким как экономическое развитие Азербайджана, бизнес-среда и новые инвестиционные возможности. Данные для отчета были собраны на основе опросов стран-членов ЕС, европейских компаний, работающих в нашей стране и желающих выйти на азербайджанский рынок, а также местных компаний, деятельность которых в основном направлена на сотрудничество с ЕС. В целом отчет отражает оценки компаний из 27 стран, включая Азербайджан.

    KOBİA дом МСП Евросоюз бизнес частный сектор
    KOBİA-nın fəaliyyəti "Aİ biznes mühiti hesabatı: Azərbaycan 2024"də öz əksini tapıb
    EU report ranks KOBIA among top performing state agencies in Azerbaijan

    Последние новости

    12:38

    В субботу в Азербайджане ожидается снег

    Экология
    12:36

    Президент Армении отправится с визитом в Грузию

    В регионе
    12:36

    В Азербайджане среднегодовая инфляция за 10 месяцев приблизилась к 6%

    Финансы
    12:34

    Ильхам Алиев: Растущая роль наших транспортных узлов делает их мишенью деструктивных сил

    Инфраструктура
    12:31
    Фото

    AMADA провела круглый стол в рамках госпрограммы по борьбе с наркотиками

    Индивидуальные
    12:28

    Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международной конференции

    Внутренняя политика
    12:22

    В Азербайджане за 10 месяцев выдано более 424 тыс. сертификатов "ASAN İmza"

    Бизнес
    12:18

    В Индонезии из-за оползня три человека погибли, 20 пропали без вести

    Другие страны
    12:17

    Экономика Азербайджана за 10 месяцев выросла на 1,3%

    Финансы
    Лента новостей