Депутат: В законодательство о госзакупках будут внесены кардинальные изменения
Бизнес
- 30 сентября, 2026
- 16:13
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В Азербайджане в законодательство о госзакупках будут внесены кардинальные изменения.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов на первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса 2026 года.
По его словам, в связи с этим предусмотрено совершенствование как самого механизма, так и принципов и подходов:
"Соответствующий орган исполнительной власти разработает соответствующие правила закупок. Эти правила должны учитывать его принципы, особенно вопрос прозрачности".
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