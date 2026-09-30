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    Депутат: В законодательство о госзакупках будут внесены кардинальные изменения

    Бизнес
    • 30 сентября, 2026
    • 16:13
    Депутат: В законодательство о госзакупках будут внесены кардинальные изменения

    В Азербайджане в законодательство о госзакупках будут внесены кардинальные изменения.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов на первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса 2026 года.

    По его словам, в связи с этим предусмотрено совершенствование как самого механизма, так и принципов и подходов:

    "Соответствующий орган исполнительной власти разработает соответствующие правила закупок. Эти правила должны учитывать его принципы, особенно вопрос прозрачности".

    Азер Амирасланов Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
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