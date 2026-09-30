Депутат: В законодательство о госзакупках будут внесены кардинальные изменения

В Азербайджане в законодательство о госзакупках будут внесены кардинальные изменения.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов на первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса 2026 года.

По его словам, в связи с этим предусмотрено совершенствование как самого механизма, так и принципов и подходов:

"Соответствующий орган исполнительной власти разработает соответствующие правила закупок. Эти правила должны учитывать его принципы, особенно вопрос прозрачности".