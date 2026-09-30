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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Deputat: "Satınalmalarla bağlı qanunvericiliyə köklü dəyişikliklər ediləcək"

    Biznes
    • 30 sentyabr, 2026
    • 15:34
    Deputat: Satınalmalarla bağlı qanunvericiliyə köklü dəyişikliklər ediləcək

    Azərbaycanda satınalmalarla bağlı qanunvericiliyə köklü dəyişikliklər ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Azər Əmiraslanov parlamentin payız sessiyasının bu gün keçirilən ilk plenar iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bununla bağlı qanunvericilikdə bütövlükdə həm mexanizmin özünün, həm prinsiplərin, həm də yanaşmaların təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur: "Belə ki, satınalmalarla bağlı müvafiq icra hakimiyyəti tərəfindən müvafiq qaydalar hazırlanacaq. Bu qaydalarda onun prinsipləri, xüsusilə də şəffaflıq məsələsi nəzərə alınmalıdır".

    Milli Məclis
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