    Бизнес
    • 16 декабря, 2025
    • 16:46
    Депутат: Использование электронных сигарет должно строго контролироваться

    В Азербайджане использование электронных сигарет должно быть включено в механизмы контроля.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Гёйдениз Гахраманов на совместном заседании Комитета Милли Меджлиса по аграрной политике, Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству и Комитета по труду и социальной политике.

    "К сожалению, число пользователей электронных сигарет среди молодежи резко растет. Неизвестно, какие негативные последствия эти продукты будут иметь для здоровья человека через 50 лет. Поэтому очень важно пересмотреть возрастной предел и строго контролировать продажу электронных сигарет, как с никотином, так и без него. Наряду с этим, необходимо также строго контролировать использование табачных изделий в заведениях общепита - кафе и ресторанах. К сожалению, в некоторых случаях мы наблюдаем нарушение требований", - отметил он.

    электронные сигареты никотин вейп Милли Меджлис контроль
    Deputat: "Elektron siqaretlərin istifadəsi nəzarət mexanizmlərinə daxil edilməlidir"
    Azerbaijani MP: Use of electronic cigarettes must be included in control mechanisms

