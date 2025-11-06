Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Депутат: Для создающих новые рабочие места предпринимателей надо предоставить льготы

    Бизнес
    • 06 ноября, 2025
    • 13:40
    Депутат: Для создающих новые рабочие места предпринимателей надо предоставить льготы

    Предпринимателям в Азербайджане, повышающим заработную плату сотрудникам или создающим новые рабочие места, необходимо предоставить 50%-ную скидку на налоги и выплаты по социальному страхованию.

    Как сообщает Report, об этом сказал депутат Таир Миркишили в ходе обсуждения законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс" в парламентском комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    "Эти преимущества могут побудить предпринимателей отказаться от неформальных способов повышения заработной платы. Так как предприниматели склонны к непрозрачности при повышении заработной платы в целях уклонения от налогов", - сказал он.

