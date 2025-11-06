İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    Tahir Mirkişili: "Maaşı artıran və yaxud yeni iş yeri yaradan sahibkarlara güzəştlər tətbiq edilsin"

    Biznes
    • 06 noyabr, 2025
    • 13:06
    Tahir Mirkişili: Maaşı artıran və yaxud yeni iş yeri yaradan sahibkarlara güzəştlər tətbiq edilsin
    Tahir Mirkişili

    Azərbaycanda əməkhaqqını artıran və yaxud yeni iş yeri yaradan sahibkarlara vergi və sosial sığorta ödəmələrində 50 % güzəşt tətbiq edilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu deputat Tahir Mirkişili Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq Komitəsində "Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    "Bu güzəştlər iş adamlarına əməkhaqqı artımlarında qeyri-rəsmiliyə qaçmamağa stimul ola bilər. Çünki sahibkarlar maaş artımlarında daha çox vergidən yayınmaq üçün qeyri-şəffaflığa meyl göstərirlər", - deyə o qeyd edib.

    Tahir Mirkişili Vergi Məcəlləsi Büdcə zərfi

