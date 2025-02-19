Число новых субъектов среднего бизнеса в Карабахе и Восточном Зангезуре в 2024г выросло в 7,3 раз

15:54

В 2024 году на освобожденных территориях Азербайджана создано 29 новых субъектов среднего предпринимательства, что в 7,3 раза больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно информации, на конец прошлого года 2% или 4 150 из 212 705 действующих в стране коммерческих организаций являлись субъектами среднего предпринимательства, что на 563 ед. или на 15,7% больше по сравнению с показателем на конец 2023 года.

На начало 2025 года в Баку действовали 2 850 субъектов среднего бизнеса (+20,3%) или 68,7% от их общего числа.

В Карабахском экономическом районе зарегистрировано 87 субъектов среднего бизнеса (+22,5%), а в Восточно-Зангезурском экономическом районе - 23 (+2,3 раза).